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الصباح الفني

‭”‬جبل‭ ‬موسى‭” ‬قريبا‭ ‬في‭ ‬القاعات

منذ 27 ثانية
حدد‭ ‬المخرج‭ ‬إدريس‭ ‬المريني،‭ ‬يوم‭ ‬سادس‭ ‬وعشرين‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬موعدا‭ ‬لطرح‭ ‬فيلمه‭ ‬السينمائي‭ “‬جبل‭ ‬موسى‭” ‬بالقاعات‭ ‬السينمائية‭.‬ ويعتبر‭ “‬جبل‭ ‬موسى‭” ‬فيلما‭ ‬روائيا‭ ‬طويلا،‭ ‬تدور‭ ‬أحداثه‭ ‬حول‭ ‬موضوع‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التعامل‭ ‬معه‭ ‬إلا‭ ‬قليلا‭ ‬في‭ ‬المغرب،‭ ‬أو‭ ‬تم‭ ‬الاقتراب‭ ‬منه‭ ‬بشكل‭ ‬سطحي،‭ ‬بسبب‭ ‬تعقيده‭ ‬وبسبب‭ ‬حساسيته‭ ‬وموضوعه‭ ‬الملتهب‭أكمل القراءة »

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منذ 27 ثانية


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