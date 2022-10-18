الصباح الفني
”جبل موسى” قريبا في القاعات
حدد المخرج إدريس المريني، يوم سادس وعشرين أكتوبر الجاري، موعدا لطرح فيلمه السينمائي “جبل موسى” بالقاعات السينمائية. ويعتبر “جبل موسى” فيلما روائيا طويلا، تدور أحداثه حول موضوع لم يتم التعامل معه إلا قليلا في المغرب، أو تم الاقتراب منه بشكل سطحي، بسبب تعقيده وبسبب حساسيته وموضوعه الملتهبأكمل القراءة »
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