أخبار الصباح
أخبار الصباح
< مأساة عاش قاطنو عمارة بحي التشارك بالبيضاء، الجمعة الماضي، مأساة بعد العثور على أم مسنة وابنيها في العشرينات من العمر يعانيان الإعاقة، هياكل عظمية، دون أن ينتبه أحد لوفاتهم. وأثار اختفاء الأم المسنة التي تحترف التسول وتعيل ابنيها، حفيظة الجيران، وأسروا بذلك لعون سلطة دون نتيجة،أكمل القراءة »
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