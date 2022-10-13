وطنية
صحراء مبتورة في مقرر مدرسي
أولياء الأمور يرفضون شراءه والإدارة والمعلمون مصرون عليه في ظل غياب مذكرة وزارية تمنعه علمت «الصباح» أن مجموعة مدارس خاصة شهيرة بالبيضاء ، تعيش معارك يومية بين الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور وإدارة المؤسسة، بسبب مقرر السنة الثانية إعدادي بالفرنسية، الذي تطالب به المدرسة تلاميذها ويرفض الآباء شراءه،أكمل القراءة »
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