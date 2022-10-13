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وطنية

صحراء مبتورة في مقرر مدرسي

منذ دقيقة واحدة
أولياء الأمور يرفضون شراءه والإدارة والمعلمون مصرون عليه في ظل غياب مذكرة وزارية تمنعه علمت «الصباح» أن مجموعة مدارس خاصة شهيرة بالبيضاء ، تعيش معارك يومية بين الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور وإدارة المؤسسة، بسبب مقرر السنة الثانية إعدادي بالفرنسية، الذي تطالب به المدرسة تلاميذها ويرفض الآباء شراءه،أكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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