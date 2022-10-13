الرياضة
إنجازات شديرة تشد الأنظار
علمت «الصباح» أن وليد شديرة، الدولي المغربي والمحترف بباري الإيطالي، بات محط إعجاب وتقدير من قبل الناخب الوطني وليد الركراكي. وكشف مصدر مطلع أن تألق شديرة في الدوري الإيطالي رفع أسهمه أكثر، رغم عدم تسجيله أي هدف في المباراتين الإعداديتين أمام الشيلي وباراغواي في 23 و27 شتنبرأكمل القراءة »
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