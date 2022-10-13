الرياضة
5500 تذكرة لمباراة آسفي والمولودية
المنظمون خصصوا 500 منها للجمهور الوجدي طبعت اللجنة المنظمة بأولمبيك آسفي 5500 تذكرة لمباراة مولودية وجدة، المقررة في السادسة والربع مساء غد (الجمعة)، بملعب المسيرة الخضراء بآسفي، في إطار الدورة السادسة من بطولة القسم الأول. وأفادت اللجنة أنها حددت سعر التذاكر المخصصة للمدرجات المكشوفة للجمهور المحلي فيأكمل القراءة »
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