الرياضة
الوداد وبركان يتقدمان عالميا
الرجاء في المركز 114 برصيد 120 نقطة كشف الاتحاد الدولي لتاريخ كرة القدم والإحصائيات عن ترتيب أفضل الأندية في العالم، في الفترة الممتدة ما بين فاتح أكتوبر 2021 و30 شنتبر 2022. وارتقى الوداد إلى الرتبة الثانية قاريا، و48 عالميا، برصيد 164.5 نقطة، متفوقا على العديد من الأنديةأكمل القراءة »
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