الرياضة
مونديال ديبالا مهدد
باتت مشاركة الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب روما، في كأس العالم المقبلة، رفقة منتخب بلاده، محل شك، إذ ينتظر نتائج فحوصات خضع لها أخيرا، لتحديد خطورة إصابة بفخذه، تعرض لها في مباراة فريقه روما ضد ليتشي، في الدوري الإيطالي. وخطف ديبالا الأنظار في بداية “الكالشيو” الإيطالي، بعدأكمل القراءة »
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