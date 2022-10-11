بالصور.. أخنوش يستقبل الأمير غيوم ولي عهد اللوكسمبورغ

استقبل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم (الثلاثاء) بالرباط، الأمير غيوم، الدوق الأكبر ولي عهد اللوكسمبورغ، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب، على رأس وفد من رجال الأعمال يمثلون مقاولات متخصصة في مجالات اقتصادية مختلفة، ويلتقي خلال زيارته للمملكة بعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وأورد بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا اللقاء، الذي عرف حضور كل من فرانز فايوت، وزير الاقتصاد اللكسمبورغي، و محمد عامر، سفير المملكة المغربية في بلجيكا والدوقية الكبرى ‏للوكسمبورغ، ‏شكل فرصة أعرب فيها الجانبان عن رغبتهما المشتركة في مواصلة تعزيز الشراكة بين البلدين، وتطلعهما إلى مزيد من تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، من خلال تشجيع المقاولات اللوكسمبورغية على استكشاف الفرص الجديدة للاستثمار في المغرب، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار تعاون ثلاثي المغرب-اللوكسمبورغ-إفريقيا.

كما استعرض رئيس الحكومة، حسب المصدر ذاته، الأوراش الاقتصادية التي أطلقها المغرب، تحت الرعاية السامية للملك، والتي عززت مكانة المملكة كمنصة ذات جاذبية اقتصادية وصناعية في المنطقة.