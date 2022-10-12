أســــــرة
انتبهوا لحيل التلاعب بالآخرين
قال الكوتش عزيز أفكار، إن بعض الأشخاص يسعون إلى التلاعب بالآخرين، بالاعتماد على تقنيات، لابد من الانتباه إليها لتجنب الوقوع ضحية لهم. وأوضح أفكار في حديثه مع “الصباح”، أنه من بين تلك التقنيات، “التبوهيل”، أي ما يقصد بها، تعمد طلب شيء ما، رغم أن الشخص على يقينأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا