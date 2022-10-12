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أســــــرة

انتبهوا‭ ‬لحيل‭ ‬التلاعب‭ ‬بالآخرين

منذ 51 ثانية
قال‭ ‬الكوتش‭ ‬عزيز‭ ‬أفكار،‭ ‬إن‭ ‬بعض‭ ‬الأشخاص‭ ‬يسعون‭ ‬إلى‭ ‬التلاعب‭ ‬بالآخرين،‭ ‬بالاعتماد‭ ‬على‭ ‬تقنيات،‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬الانتباه‭ ‬إليها‭ ‬لتجنب‭ ‬الوقوع‭ ‬ضحية‭ ‬لهم‭.‬ وأوضح‭ ‬أفكار‭ ‬في‭ ‬حديثه‭ ‬مع‭ “‬الصباح‭”‬،‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬تلك‭ ‬التقنيات،‭ “‬التبوهيل‭”‬،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يقصد‭ ‬بها،‭ ‬تعمد‭ ‬طلب‭ ‬شيء‭ ‬ما،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬الشخص‭ ‬على‭ ‬يقين‭أكمل القراءة »

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منذ 51 ثانية


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