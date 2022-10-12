الصباح الفني
الجمهور يخذل “وي كازابلانكا”
ضعف الحضور أثار غضب بعض المشاركين في المهرجان البيضاوي خذل الجمهور البيضاوي، مهرجان “وي كازابلانكا” في دورته الثالثة، والتي أسدلت ستارها، السبت الماضي. وسجل ضعف حضور الجمهور للحفلات المنظمة في إطار المهرجان، وهو ما أثار جدلا كبيرا، ودفع بعض الفنانين المشاركين في التظاهرة الفنية إلى التعبير عنأكمل القراءة »
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