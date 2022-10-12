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الصباح الفني

الجمهور‭ ‬يخذل‭ “‬وي‭ ‬كازابلانكا‭”‬

منذ دقيقتين
ضعف‭ ‬الحضور‭ ‬أثار‭ ‬غضب‭ ‬بعض‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬المهرجان‭ ‬البيضاوي خذل‭ ‬الجمهور‭ ‬البيضاوي،‭ ‬مهرجان‭ “‬وي‭ ‬كازابلانكا‭” ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الثالثة،‭ ‬والتي‭ ‬أسدلت‭ ‬ستارها،‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭.‬ وسجل‭ ‬ضعف‭ ‬حضور‭ ‬الجمهور‭ ‬للحفلات‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬المهرجان،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬جدلا‭ ‬كبيرا،‭ ‬ودفع‭ ‬بعض‭ ‬الفنانين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬التظاهرة‭ ‬الفنية‭ ‬إلى‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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