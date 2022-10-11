النصاب يؤجل دورة أكتوبر لمجلس مكناس قاطع أغلب مستشاري مجلس جماعة مكناس دورة أكتوبر للجماعة، التي كان مقررا عقدها الجمعة الماضي، إذ تم تسجيل غياب 52 مستشارا من أصل 61، بعضهم ينتمي لحزب الرئيس جواد باحجي (التجمع الوطني للأحرار)، الذي لم يبق إلى جانبه سوى 8 أعضاء، ثلاثة منهم يشكلونأكمل القراءة »
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