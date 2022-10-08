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“الأباطرة الرومان” في الرباط
معرض يحتضنه متحف التاريخ والحضارات بتعاون مع سفارة صربيا يحتضن متحف التاريخ والحضارات بالرباط، معرضا يحمل عنوان “طريق الأباطرة الرومان عبر صربيا فيميناسيوم”، المنظم من قبل المؤسسة الوطنية للمتاحف، بشراكة مع سفارة جمهورية صربيا. ويضم المعرض مجموعة من المنحوتات الرومانية، التي سيكتشفها الجمهور المغربي للمرة الأولى، وضمنهاأكمل القراءة »
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