اذاعة وتلفزيون
أول فيلم مغربي لسينما الخيال
“عاشوراء: ليلة الأطفال” بالقاعات السينمائية الأربعاء المقبل تبدأ القاعات السينمائية المغربي في عرض “عاشوراء: ليلة الأطفال”، الذي يعتبر أول فيلم مغربي لسينما الخيال من توقيع المخرج طلال السلهامي وبطولة يونس البواب وعمر لطفي وصوفيا مانوشا وإنتاج لمياء الشرايبي. واعتمد السلهامي في إنجاز فيلمه على التقاليد المغربية المتجذرة ليقدمأكمل القراءة »
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