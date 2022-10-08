الرياضة
رخصة الإقامة تبعد لعزيري عن ليون
اللاعب عاد إلى المغرب ويسابق الزمن لتسوية وضعيته القانونية حرمت رخصة الإقامة والإصابة أشرف لعزيري، لاعب الفتح الرياضي، من الالتحاق بفريقه الجديد ليون الفرنسي، ليضطر إلى العودة للمغرب. وعلمت “الصباح”، أن لعزيري يسابق الزمن لترتيب الإجراءات الإدارية، بأمل الالتحاق بفريقه الجديد ليون. واضطر لعزيري للعودة للمغرب، للحصولأكمل القراءة »
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