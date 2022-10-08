الرياضة
العملود: أحلم بالمشاركة في المونديال
ظهير الوداد قال إنه يعيش الاحتراف الحقيقي مع فريقه قال أيوب العملود، ظهير أيمن الوداد الرياضي، إنه يحلم بالمشاركة في مونديال قطر، إذا ما وثق الناخب الوطني في إمكانياته. وكشف العملود، في حوار مع «الصباح»ّ، أنه فضل الاستمرار مع الوداد، ومدد عقده لموسمين لأنه مرتاح داخل هذاأكمل القراءة »
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