وطنية
حموني يبحث ملف الصحراء مع وفد بريطاني
دشن فريقا التقدم والاشتراكية والفريق الاشتراكي بمجلس النواب، الدخول البرلماني، باستقبال مشترك لوفد البرلمانيين البريطانيين. وخصص رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية ونادية تهامي نائبة رئيس مجلس النواب، وعبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي، والنائبة خدوج السلاسي، استقبالا للوفد البريطاني، الذي يضم فابيان نيون هاملتون، نائبأكمل القراءة »
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