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وطنية

حموني‭ ‬يبحث‭ ‬ملف‭ ‬الصحراء‭ ‬مع‭ ‬وفد‭ ‬بريطاني‭ ‬

منذ 26 ثانية
رشيد‭ ‬حموني ‭(‬خاص‭)‬
دشن‭ ‬فريقا‭ ‬التقدم‭ ‬والاشتراكية‭ ‬والفريق‭ ‬الاشتراكي‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬الدخول‭ ‬البرلماني،‭ ‬باستقبال‭ ‬مشترك‭ ‬لوفد‭ ‬البرلمانيين‭ ‬البريطانيين‭. ‬ وخصص‭ ‬رشيد‭ ‬حموني،‭ ‬رئيس‭ ‬فريق‭ ‬التقدم‭ ‬والاشتراكية‭ ‬ونادية‭ ‬تهامي‭ ‬نائبة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬وعبد‭ ‬الرحيم‭ ‬شهيد‭ ‬رئيس‭ ‬الفريق‭ ‬الاشتراكي،‭ ‬والنائبة‭ ‬خدوج‭ ‬السلاسي،‭ ‬استقبالا‭ ‬للوفد‭ ‬البريطاني،‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬فابيان‭ ‬نيون‭ ‬هاملتون،‭ ‬نائب‭أكمل القراءة »

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منذ 26 ثانية


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