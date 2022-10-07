الرياضة
جائزة غرفة التجارة الإسبانية للغولف بالمحمدية
تشرف غرفة التجارة والصناعة والملاحة الاسبانية بالبيضاء، على تنظيم الدورة العاشرة لجائزتها السنوية في الغولف، غدا (السبت)، بالنادي الملكي للغولف أنفا- المحمدية. ويشارك في المسابقة، 80 رياضيا، إذ أوضح خوان غارسيا مينوز، رئيس الغرفة الإسبانية، في تصريح صحافي، خلال ندوة لتقديم التظاهرة، أنه “على غرار العلاقات الاقتصاديةأكمل القراءة »
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