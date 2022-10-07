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الرياضة

جائزة غرفة التجارة الإسبانية للغولف بالمحمدية

منذ 14 ثانية
تشرف غرفة التجارة والصناعة والملاحة الاسبانية بالبيضاء، على تنظيم الدورة العاشرة لجائزتها السنوية في الغولف، غدا (السبت)، بالنادي الملكي للغولف أنفا- المحمدية. ويشارك في المسابقة، 80 رياضيا، إذ أوضح خوان غارسيا مينوز، رئيس الغرفة الإسبانية، في تصريح صحافي، خلال ندوة لتقديم التظاهرة، أنه “على غرار العلاقات الاقتصاديةأكمل القراءة »

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منذ 14 ثانية


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