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الرياضة

الدراجة الوطنية في البطولة العربية

منذ 19 ثانية
 يشارك المنتخب الوطني لسباق الدراجات، في البطولة العربية 11 للمضمار، التي انطلقت أمس (الأربعاء)، وتستمر إلى غاية الاثنين المقبل، على المضمار الدولي لملعب القاهرة. ويتشكل الفريق الوطني من رجاء شاكر من جمعية شباب سوق السبت أولاد النمة، وأشرف الدغمي من الكوكب الرياضي المراكشي، بطلي إفريقيا في سباقاتأكمل القراءة »

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منذ 19 ثانية


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