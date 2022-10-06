صلح فاشل يورط سعوديا في النصب بالملايير

لم يفلح مخطط صلح قضائي في طي ملف نصب بمئات الملايير وقعت ضحيته مجموعة استثمارية سعودية في شرك أحد موظفيها في نهب مبالغ خيالية من استثمارات سعودية بالمغرب.

وعلمت “الصباح” أن جلسة صلح بطلب من الموظف السعودي المتهم بالنصب وخيانة الأمانة والسطو على مشاريع مشغليه السعوديين باءت بالفشل، وتهدد بكشف مستور الموظف السعودي وكشف متورطين آخرين في ملف المتهم السعودي الذي عبث في مشاريع سعودية عملاقة بذريعة أن له علاقات بجهات مغربية نافدة وله حظوة عند الإدارات المكلفة وأن كلمته مسموعة إعلاميا بالمغرب.

وإنتهت الجلسة الأخيرة للملف المذكور بقرار للمحكمة الزجرية عين السبع يقضي تأخير ملف خيانة الأمانة والتلاعب في حسابات شركة المجموعة الاستثمارية إلى الأسبوع المقبل من أكتوبر، من أجل منح المتهم (أ.أ.س) السعودي الجنسية مهلة إضافية للصلح، في وقت يصر فيه المطالبون بالحق المدني على رفض الصلح .

وقرر القاضي في جلسة 26 من شتنبر الماضي منح مهلة صلح طرحها دفاع المتهم، الذي كان متابعا في حالة اعتقال احتياطي، قبل أن تستجيب المحكمة لملتمس طلب السراح المؤقت مقابل كفالة تجاوزت 800 مليون سنتيم، حيث حضر إلى الجلسة الأخيرة حرا طليقا، مع إخضاعه لتدابير المراقبة القضائية وسحب جواز سفره.

وصرح المتهم أمام المحكمة أنه لم يتمكن من لقاء المشتكين من المطالبين بالحق المدني، لذلك طلب دفاعه فرصة جديدة لعقد صلح مع الممثل القانوني عن الشركة، حيث عقدت جلسة خاصة في أحد الفنادق الكبرى في الدارالبيضاء، لكن تعنث المتهم ورفضه إرجاع المبالغ المختلسة، قصف بإجتماع الصلح منذ الدقائق الأولى، رغم معرفة المشتكى به أنه موضوع عدة شكايات اخرى بالنصب و التزوير و خيانة الامانة من طرف المجموعة الاستثمارية. حيث أن المطالب بالحق المدني انسحب من الإجتماع ، تاركا الملفات بين أيدي القضاء اللذي سيبث فيها خلال الايام القليلة المقبلة.