أســــــرة
نــصــيـــحــة: الاستماع للمريض يخفف معاناته
يتطور الاكتئاب تدريجيا، إلا أنه غالبا ما يلاحظ من قبل الأشخاص المقربين من المريض أولا، لذلك من المهم معرفة الطريقة الصحيحة للتعامل مع مريض الاكتئاب لتجنب أي تدهور في حالته النفسية، وتشجيعه على الاستمرار في العلاج. ومن بين النصائح، حسب ما جاء في تقارير اعلامية، ضرورة الجلوسأكمل القراءة »
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