الرياضة
حكم جديد لـ “فيفا” يصدم آسفي
الفريق مطالب بأداء 190 مليونا للبرازيلي كلاوديو في أجل 45 يوما تلقى المكتب المسير لأولمبيك آسفي حكما صادما من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يطالب الفريق بأداء 190 مليونا، لفائدة لاعبه السابق البرازيلي كلاوديو رفاييل دي سانتوس. ووفق معطيات دقيقة حصلت عليها “الصباح”، فإن مسؤولي الفريق العبديأكمل القراءة »
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