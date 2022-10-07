الرياضة
الإصابة تبعد حميدوش عن الزمامرة شهرا
يغيب عبد الخالق حميدوش، مدافع نهضة الزمامرة، عن فريقه لمدة تفوق شهرا، بسبب الإصابة. ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن اللاعب خضع لعملية جراحية مستعجلة على مستوى الكاحل، بعد إصابته في المباراة السابقة أمام رجاء بني ملال، والتي فرضت عليه مغادرة أرضية الملعب في الجولة الأولى. وقالأكمل القراءة »
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