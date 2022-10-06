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اذاعة وتلفزيون

 تخريب جداريات “القاضي” بزرهون

منذ 4 ثواني
مطالب بفتح تحقيق وكشف المتورطين ومتابعتهم طالبت جمعية جبل زرهون بمولاي إدريس، بفتح تحقيق من قبل السلطات المختصة للكشف عن ملابسات حادث أعمال تخريب طالت، أخيرا، مجموعة من الجداريات، وتحديد هوية المتورطين فيها. وأثار تخريب جداريات بمولاي إدريس زرهون، من توقيع الفنان محمد القاضي، جدلا كبيرا، كماأكمل القراءة »

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منذ 4 ثواني


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