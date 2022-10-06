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أبا تراب في “عيد ميلاد سعيد”
عمل مسرحي جديد من بطولته يجمع بين الفرنسية والدارجة خاض الممثل عادل أبا تراب تجربة فنية جديدة تتجلى في بطولة عمل مسرحي يجمع بين الفرنسية والدارجة يحمل عنوان “عيد ميلاد سعيد”. ويعتبر العمل المسرحي الجديد محطة جديدة في مسار الأعمال الفنية التي يقدمها أبا تراب خلال الموسمأكمل القراءة »
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