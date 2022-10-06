أســــــرة
كيك “سان سيباستيان”
المقادير 500 غرام من الجبن كأس من السكر 3 بيضات الفانيلا ملعقة من الدقيق القليل من عصير الليمون 250 مليلترا من الكريمة السائلة الشوكولاتة للتزيين طريقة التحضير نضع في وعاء كبير الجبن، ونضيف إليه السكر والفانيلا. نمزج المكونات جيدا، ونضيف الكريمة السائلة ونمزج مرة أخرى حتى نحصلأكمل القراءة »
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