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الرياضة

مارتينيز يدافع عن هازارد

منذ 8 دقائق
رفض روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب بلجيكا لكرة القدم، الذي سيواجه المنتخب الوطني في كأس العالم المقبلة، الانتقادات التي تطول إيدن هازارد، لاعب ريال مدريد، وقال إنه مازال يعتبر من بين الأفضل في العالم. ورغم أن هازارد لا يلعب أساسيا رفقة الريال، وغاب عن مباريات كثيرة منذ التحاقهأكمل القراءة »

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منذ 8 دقائق


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