الرياضة
“السيتي” يحصن فودين
توصل مانشستر سيتي إلى اتفاق مع لاعبه الإنجليزي، جيل فودين، من أجل تجديد عقده. ويرغب “السيتي” في تحصين عقد اللاعب الشاب، بعدما خطف الأنظار في الموسم الماضي، وبداية الموسم الجاري، وبات من أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي. ووافق فودين على البقاء بمانشستر سيتي، بطلب من المدرب بيبأكمل القراءة »
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