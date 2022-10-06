الرياضة
إشادة كبيرة بالزلزولي
قدم الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي، مستوى جيدا في المباراة التي جمعت فريقه أوساسونا بريال مدريد. ويلعب الزلزولي لأوساسونا على سبيل الإعارة، قادما من برشلونة. وأشاد الإطار الإسباني جاغوبا أراستي، مدرب أوساسونا، بالدولي المغربي، بعد الأداء الذي قدمه في المباراة، وقال “قدم لنا الزلزولي الكثير، إنه لاعبأكمل القراءة »
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