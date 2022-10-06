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ملف الصباح

زوجات يحملن وزر الأسر على أكتافهن

منذ 37 ثانية
يواجهن مصاعب الحياة اليومية وحاجات أبنائهن المدمنين لم تعد للعديد من الأسر تلك البوصلة الأبوية التي يتمحور حولها كل ما يهم الأسرة من حيث تلبية الحاجات، بل أظهرت الوقائع أن الأم، زادت على أدوارها الكلاسيكية بتحمل أعباء رب الأسرة، سيما في حالات وفاة الزوج أو عطالته أوأكمل القراءة »

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منذ 37 ثانية


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