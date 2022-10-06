مجتمع
تماس كهربائي وراء حريق وجدة
شدد تقرير صادر عن المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي, يخص واقعة اندلاع حريق الحي الجامعي بوجدة على أن سبب الحادث يعود إلى تماس كهربائي، وذلك بعدما شبت النار في بعض الأسرة غير الصالحة للاستعمال، كانت مكدسة تحت الصندوق الكهربائي الموجود بالبهو المحاذي للمرافق الصحية. وأضاف التقرير، الذي تم إعداده بطلب من وزارةأكمل القراءة »
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