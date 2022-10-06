مجتمع
متقاعدو “الطاك” يعودون للاحتجاج
خاضت مجموعة من متقاعدي النقل الحضري بالبيضاء وقفة احتجاجية، أخيرا، أمام الإدارة المركزية لشركة “ألزا”، ردا على حرمانهم من حق الاستفادة من بطاقة الركوب، التي تضمن لهم حرية التنقل بخطوط الشركة مجانا. وجاء في بلاغ يحمل توقيعات جمعية المتقاعدين للنقل الحضري والتنسيقية الجهوية لحقوق الإنسان ونقابيين سابقين،أكمل القراءة »
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