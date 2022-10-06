مجتمع
باحجي: تسييرنا أغضب أعداء التغيير
رئيس جماعة مكناس نفى في حديث مع “الصباح” وجود “بلوكاج” وكشف أسباب تفكك الأغلبية كشف جواد باحجي، رئيس جماعة مكناس، اللبس حول مجموعة من الأخبار التي راجت، أخيرا، عن «بلوكاج» بالجماعة وعدم قدرة الرئيس على الجمع بين مهام الرئاسة وتعيينه على رأس المديرية العامة للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية،أكمل القراءة »
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