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الصباح الفني

جلال‭ ‬تغني‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬

منذ 4 دقائق
عزيزة‭ ‬جلال‭ (‬خاص‭)‬
أعلنت‭ ‬الفنانة‭ ‬عزيزة‭ ‬جلال،‭ ‬عودتها‭ ‬إلى‭ ‬إحياء‭ ‬الحفلات،‭ ‬مؤكدة‭ ‬وقوفها‭ ‬على‭ ‬مسرح‭ ‬مهرجان‭ “‬الغناء‭ ‬بالفصحى‭” ‬بالسعودية‭.‬ وقالت‭ ‬جلال‭ ‬التي‭ ‬عادت‭ ‬إلى‭ ‬الساحة‭ ‬الفنية،‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬الغياب‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬35‭ ‬سنة،‭ ‬إنها‭ ‬ستحيي‭ ‬إحدى‭ ‬فقرات‭ ‬حفل‭ ‬بالسعودية‭ ‬سيعرف‭ ‬مشاركة‭ ‬بعض‭ ‬الفنانين،‭ ‬من‭ ‬بينهم،‭ ‬كاظم‭ ‬الساهر‭ ‬وفايا‭أكمل القراءة »

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منذ 4 دقائق


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