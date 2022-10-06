الصباح الفني
جلال تغني في السعودية
أعلنت الفنانة عزيزة جلال، عودتها إلى إحياء الحفلات، مؤكدة وقوفها على مسرح مهرجان “الغناء بالفصحى” بالسعودية. وقالت جلال التي عادت إلى الساحة الفنية، بعد سنوات طويلة من الغياب وصلت إلى 35 سنة، إنها ستحيي إحدى فقرات حفل بالسعودية سيعرف مشاركة بعض الفنانين، من بينهم، كاظم الساهر وفاياأكمل القراءة »
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