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الصباح الفني

الركراكي‭ ‬تواصل‭ ‬عرض‭ “‬جا‭ ‬وجاب‭” ‬

منذ 5 دقائق
نزهة‭ ‬الركراكي‭ (‬خاص‭)‬
تستأنف‭ ‬الممثلة‭ ‬نزهة‭ ‬الركراكي‭ ‬رفقة‭ ‬فرقة‭ ‬المسرح‭ ‬الوطني‭ ‬الجولة‭ ‬الفنية‭ ‬لمسرحية‭ “‬جا‭ ‬وجاب‭”‬،‭ ‬إذ‭ ‬تضرب‭ ‬موعدا‭ ‬للمسرح‭ ‬الوطني‭ ‬محمد‭ ‬الخامس‭ ‬بالرباط‭ ‬يوم‭ ‬رابع‭ ‬عشر‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬على‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬مساء‭.  ‬ و‭”‬جا‭ ‬وجاب‭” ‬عمل‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬محمد‭ ‬الجم‭ ‬وتأليفه،‭ ‬وسبق‭ ‬أن‭ ‬قدمت‭ ‬عدة‭ ‬عروض‭ ‬في‭ ‬إطاره،‭ ‬ومازال‭أكمل القراءة »

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منذ 5 دقائق


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