الصباح الفني
الركراكي تواصل عرض “جا وجاب”
تستأنف الممثلة نزهة الركراكي رفقة فرقة المسرح الوطني الجولة الفنية لمسرحية “جا وجاب”، إذ تضرب موعدا للمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط يوم رابع عشر أكتوبر الجاري على الساعة الثامنة مساء. و”جا وجاب” عمل من بطولة محمد الجم وتأليفه، وسبق أن قدمت عدة عروض في إطاره، ومازالأكمل القراءة »
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