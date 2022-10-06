الصباح الفني
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أندونيسية تعالج جبالا من النفايات تسعى سيدة أعمال أندونيسية إلى تحويل جبال من النفايات البلاستيكية المرمية في شوارع العاصمة جاكرتا، والتي غالبا ما يكون مصيرها الرمي في البحر، إلى مصدر رزق لكثيرين. ومنذ إنشائها قبل ست سنوات، أعادت شركة “تريدي أوازيس غروب” التي تضم 120 موظفاأكمل القراءة »
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