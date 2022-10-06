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الصباح الفني

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منذ 9 دقائق
أندونيسية‭ ‬تعالج‭ ‬جبالا‭ ‬من‭ ‬النفايات‭ ‬ تسعى‭ ‬سيدة‭ ‬أعمال‭ ‬أندونيسية‭ ‬إلى‭ ‬تحويل‭ ‬جبال‭ ‬من‭ ‬النفايات‭ ‬البلاستيكية‭ ‬المرمية‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬العاصمة‭ ‬جاكرتا،‭ ‬والتي‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬مصيرها‭ ‬الرمي‭ ‬في‭ ‬البحر،‭ ‬إلى‭ ‬مصدر‭ ‬رزق‭ ‬لكثيرين‭. ‬ومنذ‭ ‬إنشائها‭ ‬قبل‭ ‬ست‭ ‬سنوات،‭ ‬أعادت‭ ‬شركة‭ “‬تريدي‭ ‬أوازيس‭ ‬غروب‭” ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬120‭ ‬موظفا‭أكمل القراءة »

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منذ 9 دقائق


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