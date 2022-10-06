حوادث
اعتقال لصوص ببني ملال
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن بني ملال، الأحد الماضي، من إيقاف ثلاثة أشخاص للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض، والاستعانة بكلب شرس لزرع الرعب في الضحية، التي لا تقوى على الحركة خوفا من افتراس الكلب لها. وتمت إحالة الكلب المستعمل فيأكمل القراءة »
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