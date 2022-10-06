حوادث
إدانة متهم بإضرام النار
قضت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة متهم، بعد مؤاخذته من أجل جناية إضرام النار عمدا في أشياء مملوكة للغير والحكم عليه بسنتين سجنا نافذا. وأوضح الضحية أنه كان يسير فريقا من العمال في تنقية الأرض من الشوائب، وأشعلوا النار نهارا في الأشواك. وفيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا