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حوادث

إدانة متهم بإضرام النار

منذ دقيقتين
قضت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة متهم، بعد مؤاخذته من أجل جناية إضرام النار عمدا في أشياء مملوكة للغير والحكم عليه بسنتين سجنا نافذا. وأوضح الضحية أنه كان يسير فريقا من العمال في تنقية الأرض من الشوائب، وأشعلوا النار نهارا في الأشواك. وفيأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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