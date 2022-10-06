خاص
رئيس أولاد عزوز…”أنا وحدي مضوي لبلاد”
جماعة قروية تحولت إلى مقبرة للمشاريع بعد انفراد الرئيس بالتسيير رفقة موظف صغير طالب بعض أعضاء المكتب المسير لجماعة أولاد عزوز بإقليم النواصر، وبالضبط النائب الثاني لرئيس الجماعة، وزارة الداخلية بإرسال لجنة للتفتيش للوقوف على ما وصفه بالخروقات المرتبطة بالأساس بسوء التسيير والبناء العشوائي والعديد من الاختلالاتأكمل القراءة »
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