الرياضة
مكالمة تنهي أزمة حمد الله
الركراكي اتصل به تمهيدا لاستدعائه وبلهندة والحدادي أبرز ضحايا مباراتي الشيلي وباراغواي أجرى وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني، اتصالا مع عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الاتحاد السعودي، تمهيدا لاستدعائه ضمن اللائحة الأولية لمونديال قطر، المقرر بعثها إلى الاتحاد الدولي، في 21 أكتوبر الجاري. وعلمت “الصباح”، أن الركراكيأكمل القراءة »
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