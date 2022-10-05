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أســــــرة

انتبهوا‭ ‬لعلامات‭ ‬سوء‭ ‬التغذية

منذ 54 ثانية
الإحساس‭ ‬بصداع‭ ‬مستمر‭ ‬من‭ ‬العلامات‭           (‬خاص‭)‬
العياشي‭ ‬قال‭ ‬إنها‭ ‬تشمل‭ ‬ضعف‭ ‬الأظافر‭ ‬والتركيز‭ ‬وتساقط‭ ‬الشعر يعاني‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬بعض‭ ‬المشاكل‭ ‬الصحية،‭ ‬والتي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬من‭ ‬علامات‭ ‬سوء‭ ‬التغذية،‭ ‬والإغفال‭ ‬عن‭ ‬استهلاك‭ ‬عناصر‭ ‬غذائية‭ ‬مهمة‭ ‬لصحة‭ ‬الجسم‭.‬ وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬قال‭ ‬نبيل‭ ‬العياشي،‭ ‬اختصاصي‭ ‬في‭ ‬التغذية‭ ‬والحمية،‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬علامات‭ ‬سوء‭ ‬التغذية،‭أكمل القراءة »

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منذ 54 ثانية


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