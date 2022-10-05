أســــــرة
انتبهوا لعلامات سوء التغذية
العياشي قال إنها تشمل ضعف الأظافر والتركيز وتساقط الشعر يعاني الكثير من الأشخاص بعض المشاكل الصحية، والتي يمكن أن تكون من علامات سوء التغذية، والإغفال عن استهلاك عناصر غذائية مهمة لصحة الجسم. وفي هذا الصدد، قال نبيل العياشي، اختصاصي في التغذية والحمية، إنه من علامات سوء التغذية،أكمل القراءة »
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