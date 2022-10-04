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مدرسة‭ ‬للمهن‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬أكادير

منذ 49 ثانية
بعد‭ ‬مراكش‭ ‬والبيضاء،‭ ‬فتحت‭ ‬IHEPS،‭ ‬مجموعة‭ ‬المدارس‭ ‬التابعة‭ ‬للمركز‭ ‬التعليمي‭ ‬والصحي‭ ‬لمجموعة‭ “‬ميدي‭ ‬كويست‭”‬،‭ ‬أبوابها‭ ‬أخيرا‭ ‬بأكادير‭. ‬ وتوفر‭ ‬المدارس‭ ‬لطلابها‭ ‬عدة‭ ‬غرف‭ ‬مجهزة‭ ‬بأحدث‭ ‬التقنيات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬المواد‭ ‬الطبية‭ ‬اللازمة‭ ‬لتدريبهم،‭ ‬كما‭ ‬تمنحهم‭ ‬فرصة‭ ‬التمدرس‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬هيأة‭ ‬تدريس‭ ‬خبيرة‭ ‬ومؤهلة‭.‬ تتوفر‭ ‬المدرسة‭ ‬على‭ ‬طاقة‭أكمل القراءة »

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منذ 49 ثانية


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