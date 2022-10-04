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مدرسة للمهن الصحية في أكادير
بعد مراكش والبيضاء، فتحت IHEPS، مجموعة المدارس التابعة للمركز التعليمي والصحي لمجموعة “ميدي كويست”، أبوابها أخيرا بأكادير. وتوفر المدارس لطلابها عدة غرف مجهزة بأحدث التقنيات، بالإضافة إلى جميع المواد الطبية اللازمة لتدريبهم، كما تمنحهم فرصة التمدرس على يد هيأة تدريس خبيرة ومؤهلة. تتوفر المدرسة على طاقةأكمل القراءة »
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