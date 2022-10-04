أسواق
”سيتروين سي 5 إير كروس” في نسخة جديدة
أطلقت “سيتروين” في الأسواق، نسختها الجديدة من “سي 5 إير كروس”، التي أعادت تجديد نفسها لتصبح أكثر تعبيرا عن القوة والنضج والتميز، من خلال المراهنة على خطوط منظمة أكثر، بعيدا عن الأحجام والمنحنيات، بمقدمة عصرية أكثر وإضاءة ثلاثية الأبعاد على مستوى مؤخرة السيارة وإطار عجلات ماسية. أماأكمل القراءة »
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