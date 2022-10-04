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أسواق

‭”‬سيتروين‭ ‬سي‭ ‬5‭ ‬إير‭ ‬كروس‭” ‬ في‭ ‬نسخة‭ ‬جديدة

منذ 19 دقيقة
أطلقت‭ “‬سيتروين‭” ‬في‭ ‬الأسواق،‭ ‬نسختها‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ “‬سي‭ ‬5‭ ‬إير‭ ‬كروس‭”‬،‭ ‬التي‭ ‬أعادت‭ ‬تجديد‭ ‬نفسها‭ ‬لتصبح‭ ‬أكثر‭ ‬تعبيرا‭ ‬عن‭ ‬القوة‭ ‬والنضج‭ ‬والتميز،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المراهنة‭ ‬على‭ ‬خطوط‭ ‬منظمة‭ ‬أكثر،‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الأحجام‭ ‬والمنحنيات،‭ ‬بمقدمة‭ ‬عصرية‭ ‬أكثر‭ ‬وإضاءة‭ ‬ثلاثية‭ ‬الأبعاد‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مؤخرة‭ ‬السيارة‭ ‬وإطار‭ ‬عجلات‭  ‬ماسية‭. ‬أما‭أكمل القراءة »

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منذ 19 دقيقة


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