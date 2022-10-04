الرياضة
تواركة يحرج تطوان
تعادل معه بسانية الرمل أمام جمهور غفير أرغم اتحاد توراكة مضيفه المغرب التطواني، على التعادل بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما بملعب سانية الرمل بتطوان، أول أمس (الأحد)، لحساب الدورة الرابعة من البطولة الوطنية في قسمها الأول. وافتتح الفريق التطواني التسجيل منذ الدقيقة 18، بهدف محمد سعود، إذأكمل القراءة »
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