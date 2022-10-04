الرياضة
هيمنة مغربية على ماراثون مراكش
سيطر العداؤون والعداءات المغاربة، سيطرة مطلقة على النسخة 11 لسباق 10 كيلومترات الدولي لمراكش، الذي جرى أول أمس (الأحد)، بعد فوز محمد بيباط في فئة الذكور، وكوثر الفركوسي في فئة الإناث بلقب الدورة. وقطع بيباط مسافة السباق، في 28 دقيقة وسبع ثوان، متبوعا بمواطنيه هشام لقواحي، الذيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا