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الصباح الفني

البلاط‭ ‬الماغولي‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬الثقافة‭ ‬الصوفية‭ ‬

منذ 7 دقائق
حانب‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬سابقة‭                                        (‬خاص‭)‬
الموسيقى‭ ‬الهندوستانية‭ ‬تحضر‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬15‭ ‬للمهرجان‭ ‬بفاس يجتمع‭ ‬عازفو‭ ‬الموسيقى‭ ‬الهندوستانية‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬الهند‭ ‬ومغنو‭ ‬فن‭ ‬القوالين‭ ‬الصوفي‭ ‬ومؤدو‭ ‬رقصة‭ ‬كاتاك،‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬مهرجان‭ ‬الثقافة‭ ‬الصوفية‭ ‬بفاس،‭ ‬لينغمسوا‭ ‬في‭ ‬أنماط‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬البلاط‭ ‬الماغولي‭ ‬ويسلطوا‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬الأمير‭ ‬الصوفي‭ ‬الهندي‭ ‬دارا‭ ‬شيكوه،‭ ‬الذي‭ ‬عاش‭ ‬في‭أكمل القراءة »

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