الصباح الفني
البلاط الماغولي في افتتاح الثقافة الصوفية
الموسيقى الهندوستانية تحضر في الدورة 15 للمهرجان بفاس يجتمع عازفو الموسيقى الهندوستانية من شمال الهند ومغنو فن القوالين الصوفي ومؤدو رقصة كاتاك، في افتتاح مهرجان الثقافة الصوفية بفاس، لينغمسوا في أنماط الحياة في البلاط الماغولي ويسلطوا الضوء على حياة الأمير الصوفي الهندي دارا شيكوه، الذي عاش فيأكمل القراءة »
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