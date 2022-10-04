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تتويج بنجلون في إيطاليا
فاز الكاتب المغربي الطاهر بنجلون بجائزة “كاميوري فرانسيسكو بيلوميني” الأدبية في إيطاليا، في حفل أقيم في اختتام الدورة 34 للتظاهرة الثقافية. وحصل الكاتب المغربي على الجائزة الدولية لهذه التظاهرة الثقافية الكبرى عن مجموعته الشعرية “الألم ونور العالم”، التي تتناول مآسي العالم المعاصر وجماله أيضا، بما يكشف ثراءهأكمل القراءة »
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