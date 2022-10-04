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“الصحراء حبيبتي” بمهرجان سلا
وثائقي من إخراج أحرار يرصد تجربتها باعتبارها ابنة محارب شاركت الممثلة والمخرجة لطيفة أحرار ضمن فعاليات المهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا من خلال عرض فيلمها الوثائقي “الصحراء حبيبتي” بالفضاء الملكي، الذي تابعه عدد كبير من الجمهور والفاعلون في عالم السينما وتفاعلوا بشكل إيجابي معه. ويعتبر “الصحراء حبيبتي”أكمل القراءة »
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