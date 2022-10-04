أســــــرة
“السعار”… الخطر الداهم
مرض ينتقل عن طريق عض أو خدش الحيوانات للإنسان يعتبر داء السعار أو ما يعرف في العامية ب “الجهل”، مرضا فيروسيا خطيرا، يصيب معظم الحيوانات، خاصة الكلاب والقطط، كما ينتقل إلى الإنسان، غالبا عن طريق العض أو الخدش. وخلد المغرب يوم ثامن وعشرين شتنبر الماضي، على غرارأكمل القراءة »
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