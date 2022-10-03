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21 مليون درهم لتأهيل “سجن المطامر”
أعلنت وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال عن طلب عروض للقيام بأشغال تأهيل المعلمة التراثية “سجن المطامر” بالمدينة العتيقة لتطوان وتحويله إلى متحف، بكلفة مالية تبلغ أزيد من 21 مليون درهم. وتفوق الكلفة المالية لهذا المشروع، الذي يندرج ضمن البرنامج التكميلي لتثمين المدينة العتيقة لتطوان، 21 مليونا وأكمل القراءة »
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