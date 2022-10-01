وطنية
مقاعد جديدة للمعارضة بالبرلمان
مقعدان لأحزاب “الوردة” و”السنبلة” و”الجرار” ومقعد واحد للاستقلال خرج الاتحاد الاشتراكي منتصرا من الانتخابات الجزئية التي عرفتها عدد من الدوائر، بالفوز بمقعدين إضافيين عززا فريقه البرلماني. ونجح الاتحاد في كسب مقعد بدائرة كرسيف في شخص سعيد بعزيز، ويونس أوشن في دائرة الدريوش بإقليم الناظور. ومني محمد شوقيأكمل القراءة »
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